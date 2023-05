Ervaren hoofdcoach Wolff wordt assistent: 'Een risicoloze gok'

Er zou een risico kunnen liggen in de keuze die Wolff maakt. De man die gewend is de baas te zijn wordt nu de ondergeschikte. Schaerweijde zou zo maar te maken kunnen krijgen met het probleem van twee kapiteins op één schip. "Dat is een risicoloze gok", neemt Wolff de ongerustheid weg. "Wij gaan dertig jaar terug. We liggen elkaar zeer goed en we weten feilloos wat we aan elkaar hebben. Als ik me richting de grens beweeg is hij de eerste die zegt dat ik mijn kop moet houden en moet opdonderen."