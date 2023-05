Ingmar Oostrom scheidsrechter bij FC Utrecht - RKC

Utrecht/Oudewater - Ingmar Oostrom is zaterdag de scheidsrechter bij de voorlaatste thuiswedstrijd van FC Utrecht in de competitie, tegen RKC Waalwijk. De arbiter uit Oudewater wordt vanaf 21.00 uur geassisteerd door Ko van der Ven en Roan van Marrewijk. Vierde official is Martijn Vos, Robin Hensgens is de VAR.