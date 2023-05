Live op Radio M: De titelrace van GVVV, laatste kans voor Vogels, Sportlust en DHSC

Ondertussen gaat voormalig GVVV-trainer Jochem Twisker met Sportlust'46 op bezoek bij ACV, in de hoop daar drie punten op te halen. Het zou voor ACV de eerste nederlaag sinds 6 oktober betekenen. De Woerdenaren strijden in Assen voor de laatste kans om de play-offs om promotie te bereiken, maar is zelfs bij drie zeges afhankelijk van de resultaten van andere ploegen. Jochem Twisker heeft bovendien te maken met een lange lijst van afwezigen, waaraan na de gewonnen wedstrijd tegen DOVO van afgelopen zaterdag ook nog Kesly den Haag is toegevoegd.