Live op Radio M: Gaat VV Utrecht in de voetsporen van Vrevok treden?

De opdracht voor de ploeg van scheidend coach Ali Moghaddasian is even simpel als lastig: de uitwedstrijd tegen Sneek moet gewonnen worden. Het is de beslissende wedstrijd in de best-of-five om de landstitel. Na vier duels staat het 2-2 en het slechte nieuws voor VV Utrecht is dat in de voorgaande vier duels de thuisspelende ploeg steeds als winnaar van het veld stapte.