Live op Radio M: FC Utrecht kan zich plaatsen voor de play-offs

Het is de 55e keer dat beide ploegen elkaar in een officieel duel ontmoeten. Van de voorgaande 54 won FC Utrecht er 25. RKC boekte zestien zeges. Slechts drie keer won de ploeg uit Waalwijk in de Galgenwaard. De laatste keer dat dat gebeurde was op 1 december 2019. Het werd toen 0-1 door een doelpunt van Melle Meulensteen.