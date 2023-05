LIVEBLOG: FC Utrecht kan zich plaatsen voor de play-offs

- De grootste zege die FC Utrecht ooit in de Galgenwaard boekte tegen RKC was op 16 november 1997. Michael Mols en Richard Beekink scoorden elk twee keer, Reinier Robbemond en Tom van Mol maakten er één. Nol de Ruiter was hoofdtrainer en FC Utrecht won met 6-1. Bij RKC stond de huidige Jong FC Utrecht-trainer Darije Kalezic in de basis.