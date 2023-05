Geen zeges voor Kampong, Schaerweijde en Voordaan in laatste speelronde

Kampong is eerste geworden en gaat nu de play-offs om de landstitel in. De Utrechters gaan het daarin opnemen tegen Pinoké. Voor Voordaan zit het seizoen er op. De Groenekanner spelen volgend seizoen in de promotieklasse. Het Zeisterse Schaerweijde gaat de nacompetitie om lijfsbehoud in.