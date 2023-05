Pieterse stunt met winst eerste wereldbekerwedstrijd mountainbike

Amersfoort - Puck Pieterse heeft op de mountainbike de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in de discipline crosscountry gewonnen. De 21-jarige Amersfoortse van Alpecin-Deceuninck reed in het Tsjechische Nove Mesto in de slotronde weg bij wereldkampioene Pauline Ferrand-PrÚvot, die even daarvoor de leiding nog had overgenomen van de Nederlandse. Pieterse hield bij de finish 5 seconden over op de Franþaise.