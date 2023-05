Puck Pieterse droomt van Olympisch succes na wereldbekerzege: 'Ik zal wel constant moeten blijven rijden'

Pieterse is in de winter actief in het veldrijden, en kiest in tegenstelling tot veel collega's in de zomer niet voor de weg, maar voor de mountainbike. "Bij mountainbiken komt meer duurvermogen kijken. Maar het grootste verschil is het parcours. Het is allebei offroad, maar bij mountainbike spring je ook van rotsen af. Je kunt het zo gek niet bedenken. Soms vraag je je af 'Gaan ze daar met een fiets af?'"