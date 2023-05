Zes maanden schorsing voor speler DHSC, Verkuijl waarschijnlijk nieuwe trainer

"Maar ik heb niets gedaan", zet Sneijder afgelopen zaterdag tegen RTV Utrecht. "Ik ben geschopt en geslagen nadat ik uitgleed en viel. De noppen staan nog in mijn benen." Voorzitter Harry Lulofs is niet bang voor een straf voor zijn assistent-trainer. "Ik heb er zeker vertrouwen in, want ik denk dat de beelden in ons voordeel spreken. Zeker met Jeffrey. Niet met Emre, dat is een geval apart", aldus de voorzitter.