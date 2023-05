De Ligt en Timber in selectie Nederlands elftal voor Final Four Nations League

Het Nederlands elftal komt in de halve finale van de Nations League uit tegen Kroatië. Dit duel staat woensdag 14 juni vanaf 20.45 uur in Stadion Feijenoord in Rotterdam op de agenda. De andere halve finale – tussen Spanje en Italië – wordt een dag later in Enschede gespeeld. Ook dan is de aftrap om 20.45 uur.