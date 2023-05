IJsselmeervogels met minimale bezetting naar Volendam: 'Ik geloof er niet meer in'

"Er zullen romantici zijn die zeggen dat er gekkere dingen gebeurd zijn, maar ik geloof er niet meer in", aldus Karsten. "Als je ziet hoeveel kansen wij zaterdag hebben gemist, heb ik niet de illusie dat we hem er in Volendam ineens wel in schieten. Als we de nacompetitie hadden willen ontlopen, hadden we van Noordwijk moeten winnen en dat hebben we niet gedaan."