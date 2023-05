Eindelijk toernooizege Leersummer Pontjodikromo: 'Blij, maar wel anti-climax'

Wat bij de Leersummer helemaal voor een dubbel gevoel zorgde is het feit dat hij goed bevriend is met Wasserman. "We deelden in Antalya al twee weken een hotelkamer. Dan bouw je vanzelf een goede band op. Het was dus hartstikke leuk om de finale tegen elkaar te kunnen spelen. Dat het dan zo eindigt is wel jammer."