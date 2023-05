Bas Nijhuis fluit uitduel FC Utrecht in Johan Cruijff Arena

Utrecht - Bas Nijhuis is zondagmiddag de scheidsrechter bij de voorlaatste competitiewedstrijd van FC Utrecht, uit tegen Ajax. In de Johan Cruijff Arena zijn Charl Schaap en Freek Vandeursen de assistenten. Marc Nagtegaal is vierde official, Rob Dieperink is de VAR. Alle eredivisieduels beginnen zondag om 14.30 uur.