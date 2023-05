Femke Bol in actie in Florence en Hengelo

De Amersfoortse topatlete doet op vrijdagavond 2 juni mee aan de Diamond Leaguewedstrijden in Florence. In de Italiaanse stad loopt de drievoudig Europees kampioene outdoor de 400 meter horden. Op dat onderdeel won Bol brons op de Olympische Spelen van Tokio, zilver op de WK vorige zomer in Eugene en goud op de EK in München.