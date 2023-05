Tijdstip eerste ronde play-offs FC Utrecht bekend

Het is nog niet duidelijk of FC Utrecht begint met een uit- of een thuiswedstrijd. Als FC Utrecht in de resterende twee competitieduels Sparta nog passeert en als vijfde eindigt, begint de ploeg van Michael Silberbauer met een uitwedstrijd en is de beslissende tweede wedstrijd in de Galgenwaard. Blijft FC Utrecht zesde en Sparta vijfde, is het eerste duel op 1 juni in Utrecht en de return op 4 juni in Rotterdam.