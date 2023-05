Trainen met Haaland en De Bruyne: Mikki van Sas (19) leeft jongensdroom bij Manchester City

In 2016 ruilde Van Sas Hercules in voor FC Utrecht. Om vervolgens na vier jaar, na interesse van meerdere clubs interesse, een transfer te maken naar Manchester City. "Die stap was reusachtig. Het was wel heel erg wennen. In het eerste jaar woonde ik in een gastgezin, dat was fijn en leuk. Het was een echt Engels-gezin. Maar ja, ik ging natuurlijk wel in een wildvreemd land wonen op mijn zestiende. Ik dacht weleens wat doe ik mezelf aan, maar ik ben heel blij dat ik het gedaan heb."