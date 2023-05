Veenendaal - Veenendaal: Dit is de route en dit zijn de beste kijkplekken

1. Centrum Veenendaal: Om 13.00 uur zullen de renners vanaf het raadhuisplein in Veenendaal vertrekken. Doordat het parcours vijf keer wordt afgewerkt is het peloton vijf keer te zien in het centrum van Veenendaal. Met als toppunt natuurlijk de finish rond 17.30. Topsprinter Dylan Groenewegen is van de partij, hij won de massasprint in zijn geboortedorp al vier keer.