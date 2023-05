Live op Radio M: Veenendaal-Veenendaal en topspanning in andere sporten

De startlijst van Veenendaal-Veenendaal mag er zijn. Met nummer 1 start uiteraard Dylan Groenewegen. De inwoner van Vinkeveen drukte zijn wiel al vier keer als eerste over de meet op de Kerkewijk. Mocht het weer op een massaspurt aankomen is de Fransman Nacer Bouhanni mogelijk één van zijn concurrenten. Ook Sam Welsford en Arvid de Kleijn behoren tot de kanshebbers. En baansprinter Matthijs Büchli is ook van de partij. Of hij de 176 kilometer goed genoeg verteert om zich in een massaspurt te mengen is de vraag.