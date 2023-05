Volg hier live de wielerwedstrijd Veenendaal-Veenendaal

Veenendaal - De grootste wielerwedstrijd van Utrecht en omstreken wordt vandaag verreden in het oosten van de provincie. Veenendaal-Veenendaal is de laatste jaren vooral een feestje voor Dylan Groenewegen uit Vinkeveen. De sprinter, die al won in 2015, 2016, 2018 en 2022, doet ook dit jaar weer mee en is natuurlijk de topfavoriet. Bij RTV Utrecht hoef je op tv en radio niets te missen van Veenendaal-Veenendaal.