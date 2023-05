GVVV buigt het hoofd en ziet titel derde divisie naar ACV gaan: 'Dit moment zat eraan te komen'

"Het zat er aan te komen dat ACV of wij steekjes lieten vallen. Wij doen het vandaag. Of het terecht of onterecht is, doet er dan niet toe", vindt Vink. "We kregen zeven 100% kansen in de eerste helft en speelden uitstekend, maar we maken geen goal. Na rust creëren we minder en ga je na de 1-1 met risico spelen. De 2-1 achterstand is daarna zuur. Ik had niet zien aankomen dat we hier zouden verliezen."