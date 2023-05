Liveblog: FC Utrecht wil weer winnen bij Ajax

De uitwedstrijd in Amsterdam was jarenlang een zekere nederlaag voor FC Utrecht, maar de laatste jaren is dat veranderd. Sinds 2011 won FC Utrecht drie van de elf competitieduels in de Johan Cruijff Arena. Ajax won er vijf, drie keer werd het gelijk. De laatste ontmoeting in Amsterdam, op 3 oktober 2021, eindigde in 1-0 voor de FC. Django Warmerdam was de matchwinner na een assist van Quinten Timber.