Maikel Stolwijk wint Utrecht Science Park Marathon, Jacco Langerak beste regiogenoot

Jacco Langerak was na 42 kilometer en 195 meter de beste regiogenoot. De Utrechter kwam vijf minuten na de winnaar over de streep. "De nummer 1 was echt wel te snel, dit was voor mij het maximaal haalbare", aldus Langerak. "Er was echt veel publiek en de passage in het centrum was tof. Een mooie zondag zo in mijn eigen stad."