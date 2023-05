Nieuwe coach rugbyers Eemland niet bang voor zware klus: 'Er ligt een goede basis voor de toekomst'

De 34-jarige Mitch McGahan komt uit Nieuw Zeeland. Hij was prof in Nieuw Zeeland, Spanje en Wales. In 2013 belandde hij bij RC Eemland waar hij twee jaar speelde. Daarna werd hij coach in Engeland. Hij was onder meer assistent-coach van het universiteitsteam van Oxford, en hoofdcoach bij Bournville. Ook was hij bij diverse clubs werkzaam als opleider.