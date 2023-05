Femke Bol tempert verwachtingen voor FBK games in Hengelo: 'Reken niet op wereldrecord'

De Amersfoortse loopt twee dagen eerder bij de Diamond League in Florence haar eerste wedstrijd van het seizoen. Bol komt dan uit op de 400 meter horden, het nummer waarop ze deze zomer bij de WK in Boedapest mikt op de wereldtitel. "Ik zal me dit seizoen vooral concentreren op de 400 horden en niet vaak een 400 vlak doen. Ik heb veel getraind op het lopen van veertien passen tussen de horden, dus ik ben heel benieuwd of me dat in Florence in mijn eerste wedstrijd meteen gaat lukken."