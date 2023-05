Welke FC Utrecht-speler krijgt de David di Tommaso-trofee? Dit zijn de laatste 19 winnaars

Haller scoorde in dat seizoen 17 keer in 33 duels. Ook was hij goed voor vier assists. Het seizoen erop speelde Haller ook nog 'gewoon' voor FC Utrecht, maar in de zomer van 2016 werd hij verkocht aan Eintracht Frankfurt. Op dit moment speelt Haller voor Borussia Dortmund en met die club is hij nog in de Duitse titelrace.