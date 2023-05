Zeven regiogenoten gaan voor goud bij NK klimmen

Lead is de discipline waarbij één zeer moeilijke route wordt geklommen van zo'n 20 meter hoog. Die route is elke wedstrijd anders. Bij lead klim je voorop en zet je het klimtouw uit aan ankerpunten in de wand. Een zekeraar zorgt er vanaf de grond voor dat je voldoende touw hebt en vangt je op als je valt door het touw geleidelijk te blokkeren. Degene die als eerste boven is mag zich Nederlands kampioen noemen.