Dit succesvolle rugbyteam liet bewust een promotiewedstrijd schieten: ‘Geen geld of mensen’

"Spelen in de ereklasse is op dit moment geen optie voor ons als studententeam. We zijn heel trots dat we hiervoor in aanmerking komen, maar het vervolg is onhaalbaar. De manier waarop ereklasseteams tegenwoordig bezig zijn met professionaliseren (spelers kopen, investeren in jeugd, allemaal burgerlijke gadgets waar wij geen geld voor hebben), maakt het voor een studententeam nagenoeg onmogelijk om leuke wedstrijden te spelen", schrijft de Utrechtse rugbyvereniging.