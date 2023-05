FC Utrecht sluit eredivisie af met 3-2 zege op FC Emmen

FC Utrecht heeft de competitie afgesloten met de zevende plek. Er werden 54 punten bemachtigd. De Utrechters gaan nu de play-offs om Europees voetbal in. In de halve finale is Sparta Rotterdam de tegenstander. Donderdag 1 juni wordt er om 21.00 uur gespeeld in Utrecht, zondag om 18.00 uur in Rotterdam.