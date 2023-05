Liveblog: FC Utrecht wil tegen FC Emmen Douvikas topscorer maken

Opvallend: zes spelers die destijds bij de wedstrijdselectie van FC Utrecht zaten, hebben de club inmiddels verlaten: Daishawn Redan was basisspeler, Djevencio van der Kust, Mimoun Mahi, Moussa Sylla, Rick Meissen en Albert Lottin zaten in Emmen op de bank. De eerste drie vielen in Emmen in, Lottin en Meissen kwamen niet in actie.