FC Utrecht kan geschiedenis schrijven met topscorer Douvikas: 'Willen vooral goede wedstrijd spelen'

Positief nieuws was er uit de ziekenboeg: Bas Dost was vrijdag op het trainingsveld, maar of en wanneer hij weer kan spelen kan Silberbauer niet zeggen. "We moeten kijken hoe gaat met zijn herstel. Hij werkt hard om er weer bij te komen. Als hij er klaar voor is om minuten te maken kan dat, maar als hij niet klaar is nemen we geen risico's."