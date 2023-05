Coljé valt aan, Bredewold behoudt leiderstrui voor Wiebes

Provincie Utrecht - Mischa Bredewold start ook in de voorlaatste etappe van de Thüringen Ladies Tour in de leiderstrui. De wielrenster Hoogland eindigde in de vierde etappe, met start en finish in Gotha, als veertiende. Ze had 23 seconden achterstand op haar ploeggenote Lonneke Uneken, die de rit won.