Pikante zege voor GVVV, DHSC besluit rampseizoen in stijl

Huizen had al in het openingskwartier op de Vinken een paar grote kansen om op voorsprong te komen, maar had de hulp van Eemdijk nodig om daadwerkelijk tot scoren te komen. Na een kwartier schoot Eemdijk-verdediger Dennis Hollart in eigen doel. Vijf minuten later was het topscorer Yannick Bouw die voor de gelijkmaker zorgde, maar een minuut later lag de bal aan de andere kant alweer op de stip. Theo Visser benutte de strafschop namens Huizen. Vlak voor rust werd zelfs 1-3 voor Huizen door voormalig IJsselmeervogels-speler Sergio Kozjak.