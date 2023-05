Montfoort SV'19 moet kampioenschap aan BOL laten: 'Titel was ultieme afsluiting geweest'

Of zijn ploeg in de play-offs kansrijk is, durft de trainer niet te zeggen. "Ik heb geen idee. Het is voor mij allemaal nieuw. Ik vind CSV Apeldoorn een hele leuke tegenstander." Bart Roelofs heeft goede moed. "Ik ben al een paar keer gepromoveerd via de play-offs. Dan gaan we daar maar voor." Roelofs gaf in 2011 de assist op de winnende treffer van Mitchel Bottenheft. "Als je dan hoort dat je weer tegen Apeldoorn mag denk je meteen terug aan die wedstrijd."