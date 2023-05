Yibbi Jansen sleept SCHC naar late gelijkmaker in eerste finaleduel: 'Maandag wordt gekkenhuis'

"De gelijkmaker was wel belangrijk. Als je verliest, heb je een gevoel van onrecht, want we waren beter. Daarom is de 2-2 een terechte beloning. Nu moeten we zorgen dat we er maandag eentje meer maken", is Judge duidelijk. Hij verwacht maandag een gekkenhuis. "Amsterdam is een zeer goede ploeg, dus wij moeten 60 minuten heel goed zijn. We gaan met een lekker gevoel die tweede wedstrijd in, het wordt een geweldige dag."