Schaerweijde trekt stand gelijk en houdt zicht op handhaving in hoofdklasse: 'Vertrouwen in derde duel'

Trainer Albert Kees Manenschijn erkent dat zijn keeper een hoofdrol speelde in de 4-2 zege. "Hij heeft zeker veel goede dingen gedaan, maar ik snap dat het lastig is om een uitblinker aan te wijzen want veel jongens speelden goed. Dat is fijn. We hebben de kwaliteit en ik ben blij dat het eruit is gekomen", aldus Manenschijn. "We moesten vandaag iets eerder de boel aanvallen, maar wel met controle en met verstand. We maakten de goals nu wel, dat is zeker het verschil met donderdag."