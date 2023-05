Live op Radio M: SCHC en RC Eemland kunnen geschiedenis schrijven

Verder zijn we vanmiddag bij Zandvoort - ALTA in de eredivisie tennis. ALTA jaagt op een plek in de top 4 van de eredivisie, zodat de ploeg mee mag doen aan de play-offs. En we zijn bij Nijmegen - Schaerweijde, de beslissende play-offwedstrijd om een plaats in de hoofdklasse van het mannenhockey van volgend seizoen. Nijmegen won woensdag de eerste wedstrijd, het Zeister Schaerweijde trok de stand zaterdag gelijk. Bij winst handhaaft Schaerweijde zich in de hoofdklasse, bij verlies degradeert de ploeg uit Zeist en promoveert Nijmegen.