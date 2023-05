Slechte generale Hercules voor nacompetitie tegen IJsselmeervogels

Hercules sluit de derde divisie B af met de derde plek. De Utrechters zijn nog niet uitgevoetbald. Hercules hoopt via de nacompetitie een ticket voor de tweede divisie te verdienen. In de eerste ronde is IJsselmeervogels de tegenstander. Woensdag staan de twee ploegen in Utrecht tegenover elkaar, zaterdag in Bunschoten-Spakenburg.