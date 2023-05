Hoogland sluit competitie af met 3-2 zege, Kampong met 3-2 nederlaag

Kampong is in dezelfde competitie op de tweede plek geëindigd. De Utrechters gaan nu de nacompetitie in waarin een ticket voor de derde divisie kan worden verdiend. De eerste horde voor Kampong in de nacompetitie is Be Quick 1887. Hoogland is vierde geworden en voor de ploeg van Dick Kooijman zit het seizoen er op.