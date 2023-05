Wiebes verliest leiderstrui op slotdag aan ploeggenote, Bredewold derde

Wiebes werd in de laatste etappe, 32 seconden na Kopecky, tweede. Mischa Bredewold uit Hoogdland had drie dagen de leiding in handen. Zij werd uiteindelijk derde. Team SD Worx, de ploeg van Kopecky, Wiebes en Bredewold won in Thüringen iedere etappe. Bredewold won de tweede etappe, Wiebes de vijfde. De Mijdrechtse won vorig jaar het eindklassement.