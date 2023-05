Hockeysters SCHC verliezen shoot-outs en grijpen naast eerste landstitel ooit: 'Dit is pijnlijk'

Logischerwijs was de teleurstelling groot bij Stichtsche. Xan de Waard vindt het lastig te omschrijven. "Dit is pijnlijk natuurlijk. Voor ongeslagen zijn koop je niets, dat blijkt", aldus de speelster, die het hele seizoen niet verloor met SCHC. "We begonnen fantastisch en we hadden het overwicht, maar in het tweede kwart zakten we weg. Dat hebben we niet weten om te keren. Amsterdam was beter, dus het is knap dat we nog 2-2 maken. Maar het was niet genoeg."