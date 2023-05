Rugbyers Eemland voor het eerst landskampioen: 'Triomftocht door Amersfoort'

Speler Robbin Schut voelde enorm veel ontlading. "Het hele seizoen hebben we hier naartoe gewerkt. Dit is echt helemaal top. Dit was de laatste stap, die hebben we ook gemaakt. Het moet nog even binnenkomen", aldus Schut, die lange tijd op de bank zat. "Dat is lastig, want je wil spelen, maar soms zit dat er niet in. Al het harde werk... We hebben er heel veel voor gelaten, en als je dit als beloning krijgt, is dat heel vet."