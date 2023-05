GVVV moet zich verantwoorden bij KNVB na veelbesproken zege op Barendrecht

"Er was ook een scenario waarbij we van hen moesten verliezen om als derde te eindigen op de ranglijst en daarmee een vervangende periodetitel te krijgen. We zouden onszelf op prestatieve gronden tekort doen als we die mogelijkheid niet zouden aangrijpen. We hebben niet verloren om onze directe tegenstander of andere tegenstanders te helpen, maar alleen uit eigen belang. We hebben begrip voor de morele bezwaren tegen het wedstrijdverloop, maar deze situatie is het gevolg van de opzet voor het vergeven van periodetitels."