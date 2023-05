Botic van de Zandschulp al na een ronde klaar op Roland Garros: 'Ik loop al een tijdje met een ei op mijn voet'

Hij kon in aanloop naar Roland Garros niet het gewenste trainingsschema afwerken. "Als ik mijn veters strik, dan doet het al pijn. En ook bij het afzetten voel ik het heel erg. Ik kon vandaag matig tot niet bewegen." Het is nog onduidelijk of hij mee kan doen aan het grastoernooi van Rosmalen, dat over iets meer dan anderhalve week begint. Wimbledon gaat op maandag 3 juli van start. "Ik stop voorlopig met spelen en ga pas weer beginnen als ik pijnvrij ben. Dat is de afgelopen weken niet het geval geweest. Daardoor kon ik hier niet presteren hoe ik had gewild."