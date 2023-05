Voetbaltrainers over opzettelijke nederlaag Barendrecht: 'Logisch maar niet sportief'

"Als ik die speler van ADO was geweest was die vrije trap het sportpark uit gegaan", zegt Gert Jan Karsten. "Ik wou dat ze bij ADO'20 vorig jaar net zo goed hadden kunnen rekenen als nu bij Barendrecht", verzucht René van der Kooij. Want als die vrije trap in de muur was gegaan, had niemand er schande van gesproken. "Maar die actie van Barendrecht was wel erg opzichtig inderdaad."