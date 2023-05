Achter gesloten deuren bereidt FC Utrecht zich voor op de play-offs: 'Ieder detail is belangrijk'

Donderdagavond om 21.00 uur begint FC Utrecht in eigen huis aan de jacht op het nog enige overgebleven Europese ticket. De opponent in de halve finale is Sparta Rotterdam. In de eredivisie verloren de Rotterdammers slechts negen keer, waarvan twee keer tegen FC Utrecht. "Dat zegt niks, dat was de competitie. De play-offs zijn iets heel anders en daar moeten we klaar voor zijn", aldus trainer Michael Silberbauer.