Hersteld en vastberaden: Bas Dost klaar om FC Utrecht naar Europees voetbal te leiden

Dost beseft dat in andere jaargangen FC Utrecht altijd de favoriet was tegen Sparta. "Maar Sparta heeft dit seizoen heel wat respect afgedwongen. We moeten gewoon keihard aan de bak en in de twee wedstrijden laten zien dat we de betere zijn. Ze staan niet voor niks boven ons. We moeten niet denken dat we het op 90 procent af kunnen."