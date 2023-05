Van de Sanden keert terug in voorselectie voetbalsters voor WK

Van de Sanden (30) speelde tot dusver 95 interlands. Jonker riep de aanvalster van Liverpool vorig jaar na zijn aanstelling nog wel een keer op. De snelle rechtsbuiten was een vaste waarde in Oranje tijdens het gewonnen EK van 2017 in eigen land en aanvankelijk ook twee jaar later op het WK in Frankrijk, waar de voetbalsters de finale haalden. Tijdens dat toernooi raakte Van de Sanden wel haar basisplaats kwijt.