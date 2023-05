IJsselmeervogels-trainer Karsten twijfelt over toekomst na afgang tegen Hercules: 'Dit voelt als falen'

De Vogels-trainer lijkt dus te twijfelen over zijn toekomst bij de club, maar je kunt je ook afvragen in hoeverre de degradatie zijn verantwoordelijkheid is. Toen hij in januari aantrad stond IJsselmeervogels er al slecht voor, en onder zijn leiding werden de resultaten wel degelijk beter. "Zeker, in de derde periode zijn we zevende of achtste geëindigd. Maar ik ben er aan begonnen om het te redden en dat is niet gelukt."