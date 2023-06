Atlete Bol met 'langere passen' richting titels 400 meter horden

Afgelopen zaterdag liep ze in het Belgische Oordegem haar eerste race van dit jaar over 400 meter horden in 53,12, meteen de beste tijd van de wereld dit jaar. Ze was nog nooit zo snel in haar openingswedstrijd. "Het is een hele verandering. Ik moet niet alleen langere passen maken, maar ook bij elke horde wisselen van opzwaaibeen. In Oordegem deed ik de eerste zeven horden in veertien passen en dat was beter dan verwacht. Ik heb veel geleerd en ook meteen wat zelfvertrouwen opgedaan voor de race in Florence. Ik hoop het dan weer wat beter te doen", aldus Bol.